Da jeg var på bokmessen i Helsinki i november for to år siden, sto følgende setning på et banner som hang over motorveien ved flyplassen: «Nobody in their right mind would visit Finland in November».

Det er den typen humor som i mine øyne gjør Finland til et over gjennomsnittet sofistikert land. Den er subtil og stillfaren. Hvis du ikke legger merke til den så lister den seg bare forbi.