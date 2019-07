NRK-video med jødespøk vekker sterke reaksjoner i sosiale medier

«Dette er antisemittisme og ikke artig i det hele tatt. At vi blir pålagt å betale for NRK i 2020 er grusomt.»

«Dette er rasisme og jødehets! Det er IKKE satire og overhodet ikke morsomt!»

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at NRK Satiriks tirsdag publiserte en video som tilsynelatende gjør narr av politisk korrekthet.

I den animerte videoen spiller en jødisk mann ordleken Scrabble mot en annen mann. Den jødiske mannen maser om at motstanderen skal legge ned neste ord, men motstanderen blir sittende og nøle.

«Det var da fælt som du skulle gruble, da. Det er jo bare et spill!» sier den jødiske mannen.

På andre siden vises motstanderens ordbrikker. De staver ordet «jødesvin».

Anklages for antisemittisme

Onsdag kveld har videoen rukket å tiltrekke seg nærmere 500 kommentarer. Mange av dem som kommenterer mener spøken er uforståelig eller uakseptabel.

«Forstår ikke helt hva dette skal være satire over. At jøder ikke liker å bli kalt "jødesvin"? Idiotisk video», skriver MDG-politiker og samfunnsdebattant Eivind Trædal.

Også den jødiske samfunnsdebattanten og bloggeren Suzanne Aabel reagerer kraftig på Satiriks-videoen.

«Hvorfor? Hva er drivkraften her? Humoren forsvinner jo ved at de først og fremst karikerer jødesvinet som en feit, masete, hoverende, nedsettende og sjølgod (men stokk dum) idiot», skriver Aabel på sin Facebook-profil.

Mange reagerer dessuten på at videoen har fått en støtteerklæring fra partiet Alliansen, hvis leder, Hans Lysglimt Johansen, tidligere har fått sterk kritikk for en rekke antisemittiske ytringer.

«Haha, valgkampen er i gang forstår vi! :) Søt liten sak dette fra våre Alliansen kandidater i Satirix. Norge først!» heter det i en kommentar publisert av partiets Facebook-side.

«Tagg en jøde!»

Produksjonsselskapet bak videoen, Norske Grønnsaker, skal også ha lagt ut videoen på sin egen Facebook-side.

Flere reagerer i sosiale medier på at selskapet delte videoen med følgende kommentar: «Tagg en jøde!».

Siden har videoen blitt tatt ned, og lastet opp på nytt uten kommentaren.

– Indignert som Scrabble-entusiast

Ervin Kohn er forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Han sier hans første reaksjon på videoen var at han ikke forsto meningen med spøken.

– Så har jeg fått tenkt meg litt om og innsett at jeg ikke er indignert som jøde, men som Scrabble-entusiast, sier Kohn.

To ting er viktige å påpeke, mener Kohn:

– Det ene er at det ikke er mulig med åtte brikker i Scrabble. Det andre er at dette ikke er et ord som står i Scrabble-ordboken.

Kohn er likevel tydelig på at ordet «jødesvin» er svært nedsettende og ikke greit å bruke som et skjellsord. Men her mener han det er viktig å skille mellom tekst og kontekst.

– Noen spurte på Facebook om det ikke var noen voksne hjemme i NRK den dagen. Det er den beste kommentaren jeg har lest om denne saken. I denne sketsjen ville jo ikke Scrabble-spilleren fornærme ved å legge ned ordet. Men er det noe en jødisk Scrabble-spiller ville tatt på strak arm, så er det ordet «jødesvin».

NRK: – Langt fra antisemittisme

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK skriver i en e-post til Aftenposten at NRK ikke ser noen grunn til å trekke eller beklage videoen.

– Poenget i sketsjen er jo nettopp at personen som spiller Scrabble har laget et ord som er uanstendig og uforsvarlig. Et ord vi ikke kan og skal bruke. Som da i sketsjen likevel er fristende for å vinne spillet, skriver Halvorsen.

– Så skjønner jeg at bare bruken av ordet «jødesvin» i en sketsj er veldig sterkt. Og har forståelse for at en noen reagerer. Men dette er langt fra antisemittisme.