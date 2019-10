Netflix stopper Knausgård-film

Netflix skulle egentlig begynne å produsere filmen neste uke, men nå er hele prosjektet stoppet, skriver det amerikanske filmnettstedet Deadline.

Allerede i 2016 ble det kjent at Oscar-vinner Alexander Payne skulle regissere filmen basert på Karl Ove Knausgårds reiseskildringer fra Nord-Amerika. Tekstene med tittelen My Saga ble publisert i The New York Times i 2015.

Men nå skal forfatteren ha trukket seg fra filmprosjektet.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Det blir ikke noe av

NRK skriver at både Netflix og manusforfatter Erlend Loe bekrefter at prosjektet er stanset.

– Det blir ikke noe av. Jeg respekterer det, sier Erlend Loe til NRK.

Han forteller videre at forfatteren stoppet produksjonen fordi han var ukomfortabel med manuset. Han skal, i samarbeid med regissør Payne, ha gjort store endringer i historien fra Knausgårds opprinnelige tekster. Loe har kun vært i kontakt med Knausgård via advokater.

– Det er jo litt morsomt at verdens mest utleverende forfatter i bokform ikke vil tukles med på en fiktiv måte, sier Loe til NRK.

Mads Mikkelsen i hovedrollen

Ifølge Deadline skulle den danske skuespilleren Mads Mikkelsen spille hovedrollen som en journalist i filmen. Historien handler om at han sammen med datteren sin reiser gjennom USA for å skrive en reportasje.

REUTERS/Neil Hall

Filmen skulle etter planen filmes i Sverige, Danmark og USA.