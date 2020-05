Årets 17.mai blir ikke som andre nasjonaldager. Hvordan blir din feiring? Del dine bilder med oss ved å tagge dem med #ap17mai på Instagram!

– Det er egentlig litt deilig å slippe å gå i barnetoget. Vi går så langt. En gang gikk jeg hele toget i bunadssko, og jeg fikk kjempevondt i føttene, sier Alma (10).

Hun går i fjerdeklasse på Grünerløkka barneskole, som i år har 125-årsjubileum. Etter planen skulle hun og resten av elevene gå som nummer to i barnetoget, rett bak Vålerenga skole. De fyller også 125 år.

Slik blir det ikke. Men hverken Alma eller klassekameratene Alexander (10), Frøya (10) og Magnus (9) ser mørkt på dagen av den grunn.

– Det som er bra, er at det blir mindre forurensning på 17. mai i år. Fordi det er færre biler som kjører. Og så har jeg planer om å spise seks-syv is. Favoritten min er Sandwich, sier Alexander (10).

Vil vi noen gang gå i 17. mai-tog igjen?

Ifølge Kongehusets nettsider har det vært barnetog i Oslo på 17. mai siden 1870, med unntak av perioden under tysk okkupasjon.

For noen uker siden avlyste 17. mai-komiteen toget på grunn av koronaviruset.

Grünerløkka skole

Rektor på Grünerløkka skole, Cathrine Mortensen, forteller at de etter beste evne har forsøkt å ivareta skolens tradisjoner, selv om årets nasjonaldag vil preges av koronasituasjonen.

Flagget skal heises klokken 08.00. To timer senere skal skolens elevrådsleder holde tale. Så skal korpset og en liten gruppe fanebærere gå i et lokalt tog i nabolaget.

Mortensen er klar på at noen elever har vært mer bekymret enn Alma, Frøya, Alexander og Magnus i forkant av årets feiring.

– Flere har spurt om de noen gang vil kunne gå i 17. mai-tog igjen, sier hun.

Ekstra opptatt av 17. mai i år

Helt siden samfunnet ble stengt ned 12. mars, har et av spørsmålene vært: Hva skjer med 17. mai?

Fakta: Dette er folkehelseinstituttets anbefalinger for 17. mai Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.

I tillegg kreves det at det finnes en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.

– Det er lov å spise pølser og is. Men sørg for god håndhygiene før man tar på maten. Mat med bestikk blir et ekstra smitteverntiltak, men ikke et krav, sier Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet.

Kjetil Evjen ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, mener det er to grunner til at vi er ekstra opptatt av 17. mai i år:

UiB

– Det ene er ønsket om normalitet og faste holdepunkter når vi er i en krise. Påsken ble ikke som vanlig. Nå vil man gjerne feire 17. mai, og vi er også veldig opptatt av om sommerferien blir «vanlig», sier Evjen.

– Det andre er at 17. mai er en veldig inkluderende dag som vi kan finne fellesskap i.

I hans egen by, Bergen, er feiringen på ingen måte avlyst selv om publikum må følge med på talene hjemmefra. Mange har funnet alternative måter å markere dagen på landet rundt (se mer i faktaboksen).

TV2 og NRK har 17. mai-sendinger hele dagen. Her er programmet:

Fakta: Slik skal 17. mai markeres i år TV-sendinger: TV2s sending «God 17. mai, Norge» starter på Aker brygge kl. 07.00. Den varer frem til klokken 17.30. NRKs sending starter 07.50 og varer til 17.00. I tillegg skal NRK Super ha en egen sending for de minste. Den varer fra 08.00–16.30. Bekransninger: Finner sted mellom 08:30 og 10:00 og kan følges digitalt her. Korps: I Oslo skal Gardemusikken, ulike skolekorps og ungdomskorps skape lokal 17. mai-stemning rundt omkring i byen. De vil dukke opp uten forhåndsannonsering. Salutt fra Akershus festning og «Ja, vi elsker»: Klokken 13.00 går salutten fra Akershus festning. Den kan du følge på NRKs 17. mai-sending. Etter salutten skal hele Norge synge versene 1, 7 og 8 av «Ja, vi elsker» sammen. Da oppfordres folk til å gå festkledd ut på balkongen eller i gaten og synge med. 17. maraton: Oslo Maraton arrangerer 17. maraton! Det er et virtuelt løp for alle, og det er gratis. Du bestemmer selv hvor og når du vil løpe. Påmelding skjer på deres hjemmeside. På Stortinget markeres dagen ved at Grunnloven hentes opp fra sikringshvelvet, noe som skjer svært sjelden. Hendelsen kan følges på Stortingets Facebook-side klokken 09.45. I Oslo blir det også båtparade i fjorden, mens veteranbiler og korps sørger for stemning i bydelene. I Bergen blir det klokken 23:00 tenning av lys på vardene på Byfjellene. I tillegg skal en kortesje bestående av en rekke forskjellige biler kjøre rundt i de forskjellige bydelene på dagtid. I Trondheim skal Trondheim Symfoniorkester holde konsert klokken 18.00. Den sendes blant annet på Facebook.

– En definerende dato

Evjen påpeker at feiringen av friheten og grunnloven også faller på et veldig gunstig tidspunkt, siden samfunnet nå har begynt å åpne opp igjen litt.

– Det er litt flaks at dagen kommer akkurat når vi begynner å se en optimisme i samfunnet igjen. 17. mai i år kommer til å bli en definerende dato med en stor offentlig feiring, også av at den verste katastrofen trolig er unngått, sier han.

Scanpix

Selv om grunnlovsdagen i år blir spesiell, mener han det ikke kan sammenlignes med 1945, da Norge kunne feire friheten etter å ha vært okkupert i fem år.

– Nei, vi har jo for eksempel ikke blitt nektet å bruke nasjonale symboler. Men det er nok en 17. mai vi kommer til å huske i mange år, og mange taler kommer til å referere til det som skjedde i 2020. Og så vil nok festen i 2021 bli desto mer spektakulær, tror Evjen.

Viser samhold på nye måter

På Grünerløkka skole planlegger de å feire 125-årsjubileet skikkelig til høsten i stedet.

– Jeg håper virkelig at vi får gjennomført det, sier rektor Cathrine Mortensen.

Hun tror både elever og lærere kommer til å huske feiringen av årets nasjonaldag i lang tid fremover.

– Jeg tror vi blir minnet på hvor viktige tradisjonene våre er, og jeg tror vi kommer til å sette enda større pris på det når vi kan feire nasjonaldagen som normalt.

Samtidig synes hun det er fint å se hvor mange som har satt i gang alternative, mindre feiringer.

– Folk viser samhold på nye måter. De kommer med gode, alternative ideer og hjelper hverandre. Det er ingen tvil om at folk er opptatt av å gjøre 17. mai til en festdag.

Morten Uglum

Fakta: Barnetog I årene etter 1814 ble 17.mai markert på ulikt vis. Etterhvert begynte de voksne å gå i såkalte borgertog. I 1869 fikk skolebestyrer Peter Qvam i Oslo ideen til det første barnetoget på sin skole. Bjørnstjerne Bjørnson, som var lærer på skolen, argumenterte for barnetog i avisene. I 1870 arrangerte Bjørnson det første offisielle barnetoget fra Akershus festning til slottet. Omtrent 1200 gutter deltok. 1889 ble året da jentene også fikk delta i barnetoget. Kilde: Store norske leksikon

Magnus (9) spiller kornett i skolekorpset og skal som vanlig kle seg opp i uniform. Men i stedet for å spille i et tog bestående av 30.000 barn, skal han og resten av korpset gå en liten runde i nærområdet.

Frøya (10) mener vi må gjøre det beste ut av dagen.

– Det er jo 17. mai selv om vi ikke kan gjøre akkurat de samme tingene. I år får man jo vært mye mer med familien. Vi skal grille i bakgården hjemme. Jeg synes vi skal feire at de fleste av oss ikke er blitt syke, sier hun.

Signe Dons

Lærerne er «17. mai-generalene»

Brit Marie Hovland er førsteamanuensis i pedagogikk og samfunnsfag ved NLA Høgskolen og medforfatter av boken Slik blir nordmenn norske.

Hun tror årets nasjonaldag bevisstgjør om hva vi feirer.

– De fleste av oss har tatt det fullstendig for gitt at vi kan gå i tog og ha fest på 17. mai. Vi har kanskje trodd at det bare var krig og politisk uro som kunne stoppe det, men nå møter vi helt nye utfordringer.

NLA

Mange barn har ikke fått være på skolen på lenge. Nå får de heller ikke gå i tog. Det blir en 17. mai de vil huske spesielt godt.

Hovland håper lærerne også kan få litt ekstra honnør i årets festtaler.

– Lærerne er etter mitt syn vår tids 17. mai-generaler. Det er de som sørger for at feiringen blir noe av, og at innholdet blir holdt i hevd. Skolene er jo selve navet i tradisjonen og barnetoget, slik det har vært siden 1869. 17. mai er barnas dag, men det er jammen lærernes også!

Hovland mener nasjonale symboler og ritualer er viktigere enn vi tror.

– Når hverdagen kollapser litt, trenger vi rammer. At vi nå må bryte med tradisjonen, kan vekke og riste nytt liv i 17. mai-ritualet. Forhåpentlig er barnetoget tilbake på skinnene neste år, med koronatiden som del av togets rutestopp og historie.