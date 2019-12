Skal man gjenåpne gamle graver og flytte på levninger? Spansk samfunnsdebatt kan virke bisarr hvis man ikke kjenner forhistorien. Nylig ble levningene etter diktatoren Francisco Franco (1892–1975) transportert fra et gigantisk mausoleum til en mer beskjeden gravplass.

Hendelsen har utløst en serie demonstrasjoner for og imot Franco-regimet. En av disse gruppene består av etterlatte som krever rettferdighet for en far, søster, onkel som ble drept av Francos folk, enten under borgerkrigen (1936–1939) eller i løpet av hans regime, som altså ble etablert for 80 år siden.