Coldplay: Et skuffende forsøk på å gjøre noe nytt

Det er ikke lett å opptre på TV eller gi ut ny musikk når man er ett av verdens største band. Spør bare irske U2, som sliter og sliter i studio og stort sett bare får tyn når et nytt album endelig foreligger. Og så blir det turné med klassikeren The Joshua Tree fra 1987 i stedet.

Engelske Coldplay er i samme liga. De selger ut verdens største stadioner, men hylekoret av «haters» er aldri langt unna. Etter sitt halftime-show under NFLs finale Superbowl i februar 2016, fikk bandet så mye usaklig kjeft i diverse kanaler at Chris Martin & co. bestemte seg for å gi f***. Man kan ikke la trollene styre liv og karriere.