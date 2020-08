Katy Perry: Et halvveis forsøk på «å vokse opp»

Det er ikke lett å henge med som popstjerne. Katy Perry klarer det bare nesten.

Nå nettopp

Det har alltid vært noe tegneserieaktig over imaget og musikken til den amerikanske superstjernen Katy Perry. Siden hun slo gjennom over hele verden med den nokså fjollete refrenglinjen «I kissed a girl, and I liked it» i 2008, har hun blant annet danset med animerte tigre og fyrt fyrverkeri ut av BH-en.

Samtidig har det vært all grunn til å ta hennes feministiske statements og fingerspissfølelse for hva som fungerer i popmusikken, på alvor. «Hits don’t lie», som det heter, og hele fem av låtene fra hennes største album Teenage Dream gikk til topps på Billboards singlelister i 2010. Da snakker vi om en suksessrate på høyde med Michael Jacksons tredje albumklassiker Bad fra 1987.