World of Warcraft (WoW) er det største og mest kjente MMORPG, altså et rollespill på nett med veldig mange spillere. I toppåret 2009 spilte over 10 millioner mennesker WoW.

For to år siden ble det annonsert at det ville bli mulig å spille «originalen» fra 2006 igjen. På mandag åpnet gildet. Spillserverne ble overbelastet, og det er timelange køer for å komme seg inn.