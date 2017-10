Zeshan Shakar

Tante Ulrikkes vei

Gyldendal

Om man følger med i nyhetsbildet, kan man lett få inntrykk av at en bydel som Stovner er et sted man helst bør holde seg langt unna.

I slutten av september ble det kjent at rektor på Stovner videregående skole frykter for elevenes og de ansattes sikkerhet. Samtidig kom boken Norske tilstander av Ståle Økland. Ifølge Dagbladet går det her blant annet frem at 40 prosent av alle familievoldssakene i Oslo havner hos Stovner politistasjon. Noen uker senere slo flere aviser opp at samme politistasjon hittil i år hadde mottatt 70 henvendelser knyttet til æresproblematikk.

Om man likevel skulle finne på å ta turen til Stovner, vil det medieskapte bildet med en gang slå sprekker. Slik er det jo gjerne hvis man tar seg bryet med å gjøre sine egne erfaringer.

En solfylt ettermiddag i oktober er bydelen, i hvert fall sett utenfra, svært fredelig. Jeg ser ingen gjenger, ingen trusselsituasjoner, bare helt vanlig skoleungdom og folk med bakgrunn fra ulike kulturer – også en god del etnisk norske – som er ute i et eller annet ærend.

En delt bydel

Gyldendal

Når jeg finner frem til Tante Ulrikkes vei, som har gitt tittel til Zeshan Shakars debutroman, slår det meg samtidig at akkurat denne veien er det perfekte bildet på en delt bydel. På den ene siden av veien ligger blokkbebyggelse, på den andre villaer og tomannsboliger med hager og lekeapparater. Den geografiske avstanden er minimal, den sosiale og kulturelle enorm.

Shekars gode oppvekstskildring forteller om alt dette. Potetene, som de etnisk norske blir kalt, bor i villaene, innvandrerbefolkningen og en og annen trygdemottager av potetslaget holder til i blokkene. Her har man oppskriften på en mislykket integreringspolitikk.

Velplassert knyttneve

Romanen treffer som et godt plassert knyttneveslag. På en litterært vellykket måte beskriver den nemlig den grunnleggende erfaringen av å være «den andre». Slik kan boken minne om svenske Jonas Hassen Khemiris Jeg ringer mine brødre (på norsk i 2013). Også den handler om å kjenne tyngden av majoritetsbefolkningens mistenksomme blikk.

Tante Ulrikkes vei virker enda sterkere på meg. For Shakar skriver med så stor troverdighet og pregnans om hva det gjør med et menneske å vokse opp med omverdenens negative blikk. (Og bare så det er sagt, det er ikke noe nytt at Stovner får lite flatterende medieoppmerksomhet – slik har det vært i flere tiår.) Jeg kan ikke huske noen annen roman som har fått meg til å tenke så mye over akkurat det.

Produktiv form

Boken spiller seg ut som svar på en forskningsundersøkelse, der en NOVA-ansatt i årene 2001–2006 skal kartlegge hverdagen til unge i Groruddalen. I romanen har han to informanter, Jamal og Mo. Begge bor i Tante Ulrikkes vei.

Jamal spiller inn muntlige opptak på lydfiler, mens Mo skriver e-post. Det er et produktivt grep som tillater stor variasjon, både i uttrykk og innhold.

Jan Tomas Espedal

Jamal snakker et ugrammatikalsk blandingsspråk de fleste voksne med etnisk norsk bakgrunn umiddelbart vil slite med å forstå. Om man gjør en liten innsats for å sette seg inn i vokabularet, flyter teksten likevel nokså lett («kæze» betyr å banke opp, «sjofe» å se):

«Og jeg kan ikke si no til han fordi han er storebror til kompisen min, og liksom, han hadde kæza meg lett også. Noen ganger jeg har vært der og sjofa han kæzer Rashid hvis Rashid er litt for mye frekk eller no.»

Ifølge min tenåringssønn treffer Shakar miljøets språktone perfekt. Humoren som 19-åringen ler høyt av, har jeg, en middelaldrende potet, vanskeligere for å øye på. Mo uttrykker seg på sin side i språklig korrekte, velformulerte setninger. I motsetning til Jamal, som etter hvert dropper ut av skolen og begynner å vaske biler, har han akademiske ambisjoner. Det er veien bort fra Stovner.

Reaksjonene på det mistenksomme blikket

Slik illustrerer romanen to ulike reaksjoner på majoritetsbefolkningens mistroiske blikk. I likhet med hiphoperne han hører på, er Jamal stolt av «hooden sin». Samtidig lar forfatteren ham gjennomskue et strukturelt problem når han sier at de som «[…] snakker dritt […] aldri har vært på Stovner eller shaka hånda med en svarting engang».

Mo derimot blir fysisk dårlig hver gang «muslim-problemet» dukker opp i mediene, enten det handler om 11. september, opptøyer i Paris eller bydelsinterne hendelser. Hos Shakar er erfaringen av å være et problem noe man umulig kan fri seg fra, uansett hvor skoleflink eller tilpasningsdyktig man måtte være.

Alle som er interessert i den flerkulturelle virkeligheten vi nå en gang lever i, det gjelder ikke minst ansvarlige politikere, burde ta en kikk på Tante Ulrikkes vei.

Fire andre debuter om det flerkulturelle Norge:

Tiden

Khalid Hussain:

Pakkis (1986)

Tiden

Hussain var bare 16 år da han kom med det som var den første skjønnlitterære boken i Norge skrevet av en ikke-vestlig innvandrer. Den vakte stor oppmerksomhet, ikke minst på grunn av Hussains krasse beskrivelser av norsk hverdagsrasisme: «– Pakkis, jævla pakkis. Dere ser bestandig så uskyldige ut, men bak de svarte øya deres er det faen så mye rart. Narkotika og trygdesvindel! Det er dere som […] ødelegger norsk ungdom, slik at avskummet deres kan komme og overta alt det vi har bygget opp!» 30 år senere er ikke tematikken i boken mindre aktuell. Fortellingen om 15 år gamle Sajjad som vokser opp i krysspresset mellom to kulturer, er også dramatisert for scenen.

Mahmona Khan:

Skitten snø (2011)

Aschehoug

Khan, som har bakgrunn som journalist og redaktør, debuterte som skjønnlitterær forfatter med denne actiondrevne ungdomsromanen, der fire handlekraftige jenter har hovedrollene. Boken ble en umiddelbar lesersuksess. Khans historie om voldtekt, skam og hevn i et norsk-pakistansk miljø i Groruddalen lå i flere år på utlånstoppen på Oslo-bibliotekene. Senere er det kommet to frittstående oppfølgere, Fra Oslo til Lahore (2013) og Når du minst venter det (2015).

Oktober

Maria Navarro Skaranger:

Alle utlendinger har lukka gardiner (2015)

Oktober

Norsk litteraturs første roman skrevet i et gjennomført multi-etnolektisk drabantby-språk, altså et språk som tar opp i seg uttrykk fra ulike land og bakgrunner. For den ble Navarro Skaranger nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris. I korte, dagbokaktige fragmenter, med titler som «Kaketæsjer» og «Rullemin er morraknuller, søstra hans også!!!», får vi en morsom og øyeåpnende oppvekstskildring fra et flerkulturelt miljø som for mange av oss befinner seg bak «lukka gardiner». Både i konkret og overført betydning beskriver denne debuten hvor langt det kan være fra Romsås og til Oslo sentrum, eller omvendt.

Sumaya Jirde Ali:

Kvinner som hater menn (2017)

Minotenk / Frekk Forlag

Jirde Ali (19) har allerede markert seg som skribent og samfunnsdebattant. I november kommer hennes diktdebut. Ifølge forlaget er Kvinner som hater menn en samling «[…] personlige dikt med viktige politiske budskap knyttet til identitet, norskhet, tilhørighet, rasisme, og ære og skamrelatert tematikk». Dikt om å være ung muslim i Norge i dag er knapt utgitt tidligere. Jirde Ali vant for øvrig sist sommer Radikal Portals skrivekonkurranse om arbeidsliv, nettopp med et dikt. Om den litterære kvaliteten er like sterk som debattviljen, kan debuten bli interessant.