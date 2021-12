Anmeldelse av «Sovekupé nr. 6»: Magisk finsk-russisk sovekupé

En finsk student møter en russisk gruvearbeider på toget til Murmansk. Det er alt, men heller ikke så lite.

Kjetil Lismoen

49 minutter siden

Om du lager film om en togreise i Europa på 1990-tallet med to unge som faller for hverandre, kommer du ikke utenom Richard Linklaters «Before Sunrise»-trilogi. Det er den romantiske togfilmen over alle romantiske togfilmer.

Denne finske filmen står likevel ikke i fare for å havne i skyggen av Linklaters ikoniske «interrail-film». Romantikken er her av en litt annen natur, og togreisen er alt annet enn komfortabel.