Guide: Dette er galleriene som setter Oslo på kartet som kunstby

Store deler av kulturlivet har slitt gjennom pandemien, men salget av billedkunst øker. Vi spurte en rekke eksperter hvilke gallerier som er verd et besøk nå.

Esperanza Rosales i galleriet VI, VII i Bjørvika har flere internasjonale talenter i stallen. For tiden viser hun bilder laget av den tyske kunstduoen Jochen Schmith. De tynne teppene i papir er laget av oppkuttede euro-sedler.

Kaja Korsvold Journalist

8 minutter siden

Blant galleriene som nevnes blant de hotteste nå, er VI, VII (uttales sixes and sevens) i Bjørvika. Esperanza Rosales flyttet hit fra New York for 12 år siden for å starte galleri. Hun sier Oslos kunstscene er inne i en intens vekst.

– Oslo er virkelig satt på kartet som kunstby de siste årene. For 10–15 år siden bodde mange av de talentfulle norske kunstnerne i utlandet. De siste årene har de flyttet tilbake, sier Rosales, som driver VI, VII.