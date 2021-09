Kunstanmeldelse: Skulpturer som rykker oss ut av hverdagen

Utvikling, endring og naturens tålmodighet er temaer i Skulpturtriennalen.

Pikk eller pung? Det samme kan det være, Sebastian Kjølaas’ miljø-skulptur «Clear the air! Clean the sky! Wash the wind!» er insektaktig frastøtende – og fascinerende.

Nå nettopp

Noen ganger er det beste med kunst at den gjør det lettere å legge merke til alt som ikke er kunst. I Vigelandsparken, for eksempel, kan man plutselig – etter å ha gransket statuene og virkelig levd seg inn i hvem de er, hvilken situasjon de står i – løfte blikket, se en mann med bart og blå allværsjakke og innse at det er jo vi som er de virkelige statuene. Det er vi som er kunsten her!