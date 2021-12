Monkees-vokalist Michael Nesmith er død

Michael Nesmith, kjent som vokalist og gitarist i 60-tallsfenomenet The Monkees, er død, 78 år gammel, melder BBC.

The Monkees høstet Emmy-pris i 1967 – fra venstre Mike Nesmith, Davy Jones, Peter Tork og Micky Dolenz. Nesmith døde fredag, 78 år gammel.

NTB

10. des. 2021 19:35 Sist oppdatert 8 minutter siden

Monkees-medlem Michael Nesmith på scenen under Stagecoach Music Festival i Indio i California i 2014. Nesmith døde fredag, 78 år gammel.

The Monkees ble dannet i USA i 1966 for å lage en fjernsynsserie med samme navn, som også ble vist her hjemme på NRK – inspirert av The Beatles.

Bandet er blitt omtalt som det første bransjeskapte boybandet, og skrev seg inn i musikkhistorien med låter som «Daydream Believer», «Last Train to Clarksville» og ikke minst «I'm A Believer». De ble offisielt oppløst i 1971, men har hatt en rekke gjenforeninger.

Nesmith var fra Texas, og skrev sanger som «Mary, Mary», «Circle Sky» «Listen to the Band» og «The Girl I Knew Somewhere».

Av de fire originale Monkees-medlemmene er nå bare Micky Dolenz igjen, etter at Davy Jones og Peter Tork døde i henholdsvis 2012 og 2019.