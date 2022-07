Twitter saksøker Elon Musk etter at han trakk seg fra kjøpsavtale

Twitter går til søksmål mot Elon Musk i et forsøk på å tvinge ham til å oppfylle avtalen han har inngått om å kjøpe selskapet for 44 milliarder dollar.

NTB-AP

17 minutter siden

Det skriver New York Times tirsdag.

Musk inngikk i april en avtale om å kjøpe Twitter, men kunngjorde i forrige uke at han har tenkt å trekke seg fra avtalen.

Han argumenterer blant annet med at Twitter har holdt tilbake informasjon om at mange av kontoene er falske. Selskapet mener andelen er rundt 5 prosent, men Musk og hans folk mener de ikke har fått nok informasjon til å kunne verifisere dette.

Krav

Men han har signert en juridisk bindende avtale om å kjøpe selskapet, og i et brev sendt søndag krevde Twitter at Musk overholder avtalen.

– Musk nekter å oppfylle sine forpliktelser til Twitter og selskapets aksjonærer fordi avtalen han undertegnet ikke lenger tjener hans personlige interesser, skriver Twitters advokater til Musk og hans advokater. Brevet er også sendt til USA kredittilsyn SEC.

– Twitter har ikke brutt noen av selskapets forpliktelser i avtalen, heter det videre i brevet.

Twitter-aksjen stupte over 11 prosent i børshandelen i USA mandag, første handelsdag etter at Musk trakk seg fra avtalen.

Tesla-gründeren regnes som verdens rikeste person.

Strid hele veien

Gjennom hele kjøpsprosessen har det vært strid mellom Musk og Twitter, der Musk har klaget over at meldingstjenesten ikke har levd opp til sitt potensial som en plattform for ytringsfriheten.

Allerede et par uker før styrets anbefaling truet Musk med å trekke seg fra kjøpet og anklaget meldingstjenesten for å holde tilbake data om falske kontoer.

Styret forsøkte også i midten av april å blokkere kjøpet ved å gjøre det langt dyrere for Musk, men 25. april landet de likevel på at tilbudet om å selge selskapet for 54,20 dollar pr. aksje var i aksjonærenes interesse.

I en påfølgende pressemelding lovte Musk at selskapet skulle leve opp til sitt potensial ved å lette restriksjoner på ytringer og ved å fjerne falske kontoer. Men etter hvert fikk Musk altså kalde føtter.

– Åh, ironien, lol (laughing out loud, red.anm.), skrev Musk på Twitter etter at søksmålet ble kjent tirsdag.

Kan bli dyrt

Hvis Twitter vinner i retten, må Musk i beste fall ut med flere milliarder dollar i erstatning, og i verste fall kan han tvinges til å kjøpe selskapet likevel til en etter hvert sterkt overdreven pris, samtidig som hans egen formue er blitt svekket med flere titall milliarder de siste månedene.

Men selv om dette ville være en seier for aksjeeierne, vil Twitter da likevel være i Musks hender, og hans libertarianske syn på fullstendig ubegrenset ytringsfrihet er ikke på linje med synet til mange av selskapets ansatte, brukere og annonsører som selskapet er avhengig av.