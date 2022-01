Konger av fremtiden

Karpe sprenger grenser med diaspora-pop.

Magdi og Chirag i Karpe har klart det igjen, skryter vår anmelder om deres nye EP «Omar Sheriff».

Karpe har sluppet en etterlengtet EP ved navn «Omar Sheriff», første delen av deres nye prosjekt, et multivers med egne filmer og nettsted i tillegg til musikken.

Karpe er eksperter på å male rike bilder og fortellinger med språket, og åpningslåten her er intet unntak. «Iboprofen» refererer til «Bend it like Beckham», den romantiske komedien fra 2002 om 18 år gamle Jesminder «Jess» Bhamra som er datteren til indiske sikher i London. Bhamra elsker å spille fotball og får etter hvert et tilbud om å spille på en skole i USA, men er redd for hva foreldrene kommer til å si.