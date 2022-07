Får vi en bølge av gigantiske konserter etter Rammstein? Betent debatt står i veien

«Alle» er fornøyd etter Rammstein på Bjerkebanen. Blir det starten på en trend med store utekonserter? Dessverre er vilkårene fra Oslo kommune altfor dårlige, mener Live Nation.

60.000 tilskuere var samlet på Bjerke travbane for å se det tyske tungrock-bandet Rammstein søndag kveld. Tross noen utfordringer, var både arrangøren, politiet og Ruter fornøyde med arrangementet.

25. juli 2022 17:03 Sist oppdatert nå nettopp

Søndagens Rammstein-konsert på Bjerke travbane var en slags test for store utekonserter i Oslo. 60.000 publikummere løste inn billett, som er ny norsk rekord.

Arrangører i Oslo har i lang tid stanget i veggen når det gjelder konserter av denne skalaen. De har manglet plass og kritisert kommunen for lite velvilje. Nå hadde All Things Live fått leie travbanen, som eies privat. De hentet en av verdens største sceneshow til et boligområde nord i Oslo. Var det en god idé?