Ny giv med gammel storhet

72-åringen Horace Andy viser storform på nytt album.

Horace Andy er mest kjent fra Massive Attack, men en legende på egen hånd også.

Nå nettopp

Han legger ikke noe imellom i åpningen her, den jamaicanske reggae-legenden Horace Andy. Det er mørkt rundt oss nå: «Lord, this must be hell, ’cause there’s no peace, amongst mankind.»

Her er det ikke snakk om enkeltland eller noen spesielt krigshissige personer, med andre ord. Det er hele menneskeheten som står på spill. 72-åringen Horace Andys løsning på verdensproblemene er velkjent for dem som har hørt litt Bob Marley eller annen reggae fra før: Velg kjærligheten.

