Schibsted-topp om seksuell trakassering-anklager: – Vi tar dem på største alvor

Siden begynnelsen av oktober har en lang rekke kvinner stått frem med fortellinger om seksuell trakassering og overgrep. Først i film-, tv- og teaterbransjen, og nå også i mediebransjen.

Flere tilfeller av overgrep i presse har kommet opp i lyset. I Norge startet debatten da en tidligere Aftenposten-journalist sto frem med sin historie om overgrep på reportasjetur.

I Sverige er to menn, en fra mediekonsernet Schibsted og en fra konsernets svenske storavis Aftonbladet, suspendert og permittert etter overgrepsanklager.

Schibsted har nå igangsatt en granskning gjennom en uavhengig tredjepart.

Les kulturredaktør Sarah Sørheims kommentar: Det enkleste er å holde munn om seksuell trakassering. Det gjorde også jeg.

Grünthal: – Vi har kjønnsbalanse over tid

– Vi har generelt en god kjønnsbalanse i Schibsted-konsernet, men den kan selvfølgelig bli bedre, sier Raoul Grünthal, leder i Schibsted Media og tidligere konsernsjef i Schibsted Sverige.

Schibsted opprettet nylig en egen mediedivisjon, Schibsted Media, med en egen medieledergruppe. Denne leder avisene Aftonbladet, Svenska Dagbladet, VG og Aftenposten, og er den største i sitt slag i Skandinavia.

I dag sitter det kun to kvinner av 13 i ledergruppen.

– I Schibsted Media er det ikke en god kjønnsbalanse for øyeblikket, men jeg er overbevist om at vi får det over tid, sier Grünthal.

– Politiske redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, kritiserer i DN ledergruppen din for å være for mannstung og sier at bedre kjønnsbalanse i Schibsted-ledelsen vil gjøre det lettere å varsle om trakassering. Hva er ditt svar til henne?

– Jeg tror det er én av flere saker å jobbe med fremover som kan gjøre ansatte trygge nok til å varsle. Men vi må også jobbe for at alle har tillit til at ledelse og HR håndterer anklager om seksuell trakassering på en god måte. Til det trenger vi å bygge en inkluderende kultur ved både å ha en bedre kjønnsbalanse, men også ved å ansette folk med ulike bakgrunner. Det er fortsatt mye jobb igjen, men jeg synes vi er på rett spor.

«Sexistisk kultur i veggene»

Aftonbladets politiske redaktør, Karin Pettersson, beskrev i en kommentar for noen dager siden at det finnes «rester av en sexistisk kultur i veggene» i Aftonbladet. Hun spør hvorfor så mange kvinnelige ledere har forsvunnet og hvorfor nesten bare menn har fått toppjobber i Schibsted.

– Har dere i ledergruppen diskutert sakene om seksuell trakassering som har skjedd i Schibsted Sverige?

– Ja, både det som har skjedd i norsk og svensk mediebransje. Den viktigste jobben for toppledelsen nå blir å støtte de som jobber med å håndtere anklagene, slik at det skjer på en god måte, noe jeg synes vi gjør. For eksempel ved at vi ikke dømmer dem som er blitt anklaget på egen hånd, men henter inn eksterne utredere. Vi tar alle anklager på største alvor.

Vil skape en inkluderende kultur

– Hva blir strategien videre for å hindre flere tilfeller av seksuell trakassering i Schibsted?

– Vi har gjort mye allerede, for eksempel å lage et varslersystem og bygge en inkluderende kultur. I alle fall de delene av organisasjonen som jeg har overblikk over. Jeg synes det er bra at seksuell trakassering nå kommer frem i lyset. Det sier noe om hvor uakseptabelt trakassering er i Schibsted.

– Men det måtte jo en stor metoo-kampanje til før det skjedde?

– Kampanjen har absolutt vært helt avgjørende for at folk har begynt å varsle om trakassering. Det vi må gjøre videre er å sørge for at vi skaper en kultur som legger til rette for videre varsling.