– Å ta noen på puppene uten at du har snakket med dem, eller å ta hånden under skjørtet på en jente som bestiller et glass vin i baren, er ikke greit, og hører heller ikke til noe sjekkeritual, sier Monica Flatabø.

Som journalist har hun jobbet mye med voldtektshistorier i VG. Nå har hun gitt ut boken En sånn jente som utforsker den samme problematikken: Hvor går grensene, hvorfor vet ikke ungdom hva voldtekt er, og hvorfor er voldtekt fortsatt et så stort problem i Norge?

– Akkurat hvor grensen for seksuell trakassering går, er vanskelig å definere. Men jeg tenker at det er den som er utsatt som avgjør om det som skjer er grenseoverskridende eller ikke, sier Monica Flatabø.

I et stadig større hav av avsløringer og personlige historier under emneknaggen #metoo, kan det også bli gradvis vanskeligere å se hvor grensene går og hva som faktisk er et overgrep.

Vanner ikke ut begrepet

I et debattinnlegg i Aftenposten uttrykker Anki Gerhardsen bekymring for at #metoo-kampanjen bidrar til å vanne ut overgrepsbegrepet.

«Ikke fordi du skal tåle såpass, men fordi ubehag ikke skal plasseres i samme boks som overgrep», skriver hun.

Den bekymringen deler ikke Flatabø. Historiene handler uansett om overtramp og situasjoner man skal slippe å oppleve, mener Flatabø.

– Det viktigste nå, er å belyse et alvorlig samfunnsproblem. Jeg har ennå til gode å se at noen skriver om lange blikk eller klumsete sjekking.

Hun tror heller at mange er blitt overrasket over hvilke historier som faktisk deles, og hvor alvorlige de er. Og hun uroer seg ikke for at noen deler falske historier for å ta hevn eller ødelegge for andre.

– Å være et offer, er ikke en attraktiv merkelapp. De fleste jeg har snakket med, syntes det var vondt og mest av alt skamfullt. Det er lettere å holde kjeft enn å være åpen om seksuelle overgrep.

Fortsatt lov å prøve seg

Samtidig vil hun berolige menn som nå bekymrer seg for at «det ikke skal være lov å prøve seg».

– Jeg tror ikke at gutter og menn skal være så engstelige. Jenter tåler dårlige sjekketriks, men #metoo handler ikke om fomlete flørting. Det handler om seksuelt maktmisbruk.

Hun er positiv til at flere og flere deler sine historier og er åpne rundt temaer som voldtekt og overgrep. Det kan føre til at flere tenker over hvordan de selv eller kamerater oppfører seg ute på byen.

– Det enkleste er å se en annen vei, men jeg håper #metoo-kampanjen får både kvinner og menn til å bli mer bevisste og gripe inn når noen går over en grense. Innimellom kan det være vanskelig for kvinner å si ifra selv, og det er noe annet å sette sjefen på plass enn en tilfeldig fyr på en bar.

For yngre mennesker tror hun også kampanjen kan bidra til å fylle et behov Flatabø mener at skolen burde fylt: Å gi unge mennesker et språk for å snakke sammen om sex og grenser.

I arbeidet med En sånn jente snakket Flatabø med mange ungdommer som etterlyser å lære mer om hvor grensene går. Det lærer de lite av på skolen i dag.

– Ut ifra denne debatten kan det også virke som om det er mye forvirring også blant voksne. Ungdommer sier at ingen snakker med dem om seksuelle grenser og hva voldtekt er. Det lærer de ikke på skolen, de har kanskje en time der de snakker om kjønnssykdommer og prevensjon.

Det hun fant ut, er at unge ofte har et stereotypisk bilde på hva en voldtektsmann er: en fremmed overfallsmann i et mørkt smug. Det stemmer ikke med virkeligheten: Kripos-tall fra 2015 viser at 40 prosent av voldtekter skjer i sammenheng med fest, og at flesteparten av dem som er utsatt for voldtekt, kjenner gjerningsmannen.

En nyere rapport fra Redd Barna bekrefter også at ungdommer trenger mer informasjon når det gjelder overgrep og voldtekt.

– Ungdommene jeg snakket med, var i villrede. De fortalte om alvorlige overgrep, men var usikre på hva de hadde blitt utsatt for. Derfor holdt de det for seg selv, sier Flatabø.