– Støtteordningene i kulturlivet treffer skjevt

– Vi straffes for at vi har for høy egeninntjening. Kulturdepartementet må rette opp denne skjevheten, sier sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter.

Tone Hansen er kritisk til hvordan regjeringens størreordninger for kulturlivet slår ut i praksis. Nå har hun klaget på Kulturrådets avslag og ber kulturminister Abid Raja rydde opp. Dan P. Neegaard

15. des. 2020 23:05 Sist oppdatert i går 23:59

Hansen mener regjeringens støtteordningene for kulturlivet treffer skjevt. I høst har de ikke mottatt noe fra Kulturrådets kompensasjonsordning.

I vår fikk de 1,38 millioner kroner for inntektsbortfall. I høst har de bedt om 2,4 millioner kroner og fått avslag.