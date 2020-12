Dette er årets beste filmer

En norsk dokumentarfilm imponerte oss aller mest i 2020.

2020 har vært et spesielt år for film- og kinoindustrien. Da Norge stengte ned i mars i år, måtte også kinoene lukke sine dører. Besøkstallet er over halvert sammenlignet med året før. I de store byene i USA holder kinoene fortsatt stengt. Det har ført til at mange filmer er blitt utsatt, mens andre har dukket opp på en leie- eller strømmekanal rett inn i din stue.

Likevel, Aftenpostens filmanmeldere har plukket ut godbiter som er vel verdt å bruke tid på.