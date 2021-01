Nytt teater for barn og unge vokser frem på Økern

Et helt nytt teater vokser frem i et gammelt fabrikkområde på Økern i Oslo. – Teaterhuset Kloden blir åpent som et bibliotek. Bare med litt mer støy og gøy! sier kunstnerisk leder Kjell Moberg.

Teaterkompaniet Madam Pysj prøver på sin forestilling «Star Wars med å» i Kloden Pilot. Foto: Kloden teater

19. jan. 2021 10:38 Sist oppdatert 24 minutter siden

Kloden teater skal prioritere scenekunst for barn og unge. Første byggetrinn, Kloden Pilot, åpner i disse dager i det gamle industriområdet på Økern.

Direktør Ådne Sekkelsten sier at målsettingen er klar. Kloden skal være et lavterskeltilbud og bidra til å gjøre teater og dans tilgjengelig for unge på deres egne premisser. Hele scenekunstfeltet skal inkluderes.