Dette er årets store nykommer på seriefronten

Den svenske politiserien Den tynne blå linjen åpner som lappeteppe, men samler trådene og blir årets store nykommer.

Amanda Jansson spiller den kristne politikvinnen Sara i serien «Den tynne blå linjen». Hun patruljerer Malmös gater sammen med den harde partneren Magnus. Hver dag begynner med skiftmøte på politistasjonen. Foto: SVT

Vår vurdering:

Fakta Den tynne blå linjen NRK. Serieskaper: Cilla Jackert. Med: Amanda Jansson, Oscar Töringe, Gizem Erdogan, Per Lasson, Sandra Stojiljkovic, Anna Sise. Sverige. Thriller. Vis mer

I 1977 ble dokumentaren The Police Tapes sendt på amerikansk TV. Scenene hvor politimenns høylytte morgenmøte ble filmet, inspirerte direkte klassiske politiserier som Hill Street Blues, Homicide: Life On The Street, Crime Story og NYPD Blue.

Snart 45 år senere åpner svenske Den tynne blå linjen på nøyaktig samme måte, med politiets skiftmøte. New York er byttet ut med Malmö. Bronx er blitt til Rosengård. Frykten for mafiavold er blitt til redsel for IS-naboer.