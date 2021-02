I en nedstengt by samles 60 personer i samme rom for å spille inn «Beforeigners». Hurtigtesting er avgjørende.

TV-serien benytter flere hundre hurtigtester i uken. Flere faktorer blir avgjørende for om andre kan ha nytte av det samme.

Hilde Lavik er sjefen på settet, men slipper ikke unna koronatest hun heller. Tre dager i uken får hun en pinne i nesen. Foto: Stein J Bjørge

En nedstengt mandag i Oslo domkirke. For å hindre spredning av mutantviruset er det for tiden ulovlig å ha gudstjeneste her. Likevel står Olav den hellige ved alteret og messer.

Han spilles av Tobias Santelmann, som har inntatt kirken sammen med over 60 andre. De lager sesong to av HBO-serien Beforeigners.