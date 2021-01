Også nettkonserter må avlyses: – Jeg tar et kvarter av gangen, sier musiker Bjarne Kvinnsland

Komponist Bjarne Kvinnsland har avlyst 60 fysiske konserter siden mars i fjor. Nå reagerer han på at også de digitale konsertene hans blir stengt ned.

Den anerkjente komponisten Bjarne Kvinnsland er i likhet med mange andre musikere hardt rammet av koronatiltakene. Foto: Dan P. Neegaard

12 minutter siden

«Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute».

Slik lyder en av bestemmelsene som kom i forbindelse med ny nedstenging fredag i forrige uke. For å hindre at mutantviruset sprer seg, må publikum i ti kommuner nøye seg med digitale kulturopplevelser. Men også mange nettkonserter må nå avlyses. Utover nødvendig produksjonspersonell, er det er nemlig ikke lov til å ha mer enn fem personer til stede under digitale arrangementer.