Her er Amanda-nominasjonene

Ninjababy gjør storeslem med 11 nominasjoner under Amanda-prisnominasjonene

Gitte Johannessen

Også et knippe dokumentarer gjør seg sterkt gjeldende.

Årets mest nominerte film er altså Ninjababy med 11 nominasjoner, fulgt av Den største forbrytelsen med 9 og Gritt med 7 nominasjoner.

Årets Amandajury har hatt 23 langfilmer å ta for seg, der åtte er dokumentarer og syv er barnefilmer. Og oppsiktsvekkende nok er to av de tre filmene nominert i klassen for beste film dokumentarer, nemlig den svært mye omtalte Kunstneren og tyven og Generasjon Utøya.

Amandaprisene deles ut 21. august på Festiviteten i Haugesund. Amanda er en del av Den norske filmfestivalen som finner sted 21.–27. august 2021. Filmene som

vurderes skal ha hatt premiere på norske kinoer i perioden 1. juli 2020 til 30. juni

2021.

Her er de nominerte i noen av hovedkategoriene:



* Beste kvinnelige skuespiller: Birgitte Larsen ("Gritt"), Kathrine Thorborg Johansen ("Oslo - København") og Kristine Kujath Thorp ("Ninjababy")

* Beste mannlige skuespiller: Arthur Berning («Ninjababy»), Jakob Oftebro («Den største forbrytelsen») og Pål Sverre Hagen («Dianas bryllup»)

* Beste kvinnelige birolle: Pia Halvorsen («Den største forbrytelsen»), Marte Magnusdotter Solem («HAN») og Marte Wexelsen Goksøyr («Gritt»)

* Beste mannlige birolle: Nader Khademi («Ninjababy»), Dennis Storhøi («Prosjekt Z») og svenske Michalis Koutsogiannakis («Den største forbrytelsen»)

* Beste film: "Kunstneren og Tyven", "Generasjon Utøya" og "Ninjababy"

* Beste regi: "Kunstneren og tyven" og Benjamin Ree, "Tottori" ved Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen og "Ninjababy" ved Yngvild Sve Flikke.

* Beste dokumentar: "Generasjon Utøya", "Kunstneren og Tyven" og "Odelsgut og fantefølge"