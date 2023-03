OpenAI har lansert ny versjon av tekstrobot – mer avansert enn ChatGPT

Selskapet OpenAI har lansert en ny og forbedret versjon av sin tekstrobot. Den presterer angivelig like bra som mennesker på visse oppgaver.

Illustrasjonsfoto av nettsiden til OpenAI.

14.03.2023 22:45

Kunngjøringen fra selskapet kom tirsdag. Den nye versjonen av tekstroboten kalles GPT-4 – og den er mer avansert enn forgjengeren ChatGPT, som har fått mye oppmerksomhet de siste månedene.

– Vi skapte GPT-4, den siste milepælen i OpenAIs innsats for å oppskalere dyp læring, heter fra selskapet.

Alfabetisk eventyr

På selskapets nettsider er det eksempler på hva det nye dataprogrammet kan gjøre. Ett eksempel er et kort sammendrag av eventyret om Askepott der første bokstav i ordene i sammendraget utgjør alfabetet.

På sikt skal GPT-4 kunne generere tekst med utgangspunkt i bilder.

Ifølge Open AI gjør GPT-4 det bedre enn ChatGPT på testene som brukes for å godkjenne amerikanske advokater – og på prøver som brukes i en biologi-konkurranse for skoleelever.

– Slår jurister

Tekstroboten gjør det angivelig like bra som de 10 prosent beste juristene på advokatprøven.

Dette er et stort hopp opp fra nivået til ChatGPT, som pleier å få resultater tilsvarende de 10 prosentene som gjør det dårligst på Uniform Bar Exam.

Tekstroboten ChatGPT har vakt stor oppsikt etter at den ble lansert i november i fjor. Én umiddelbar konsekvens har vært at skoler over hele verden må vurdere nye metoder for å hindre at elever bruker kunstig intelligens (KI) til å jukse på prøver og eksamener.

Konkurrenter

Ifølge OpenAI kan CPT-4 skrive både sangtekster og skuespill. Tekstroboten kan angivelig også kopiere brukerens personlige stil ved utforming av tekster.

I utviklingen av kunstig intelligens ligger i OpenAI i konkurranse med flere av de amerikanske tek-gigantene. Alphabet presenterte tirsdag flere nye KI-verktøy, blant annet en «tryllestav» som kan brukes til å kladde tekster i Google Docs.

– I denne neste fasen lar vi mennesker bli støttet av en KI-samarbeidspartner, sa Thomas Kurian, som leder Google Cloud, på en pressebrifing.