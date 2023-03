Krig og konflikt i kunstnerisk drakt

To ukrainere står for de sterkeste bidragene i utstillingen «Makt og avmakt».

På Nitja senter for samtidskunst får man se ulike tilnærminger til hva krig, konflikt, makt og avmakt innebærer – både overordnet og for individet.

14.03.2023 13:24

En solsikkeåker, to paraplyer, et antennetårn, lydopptak fra Mariupol. På Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm får vi syv kunstneres varierte refleksjoner og beretninger fra et alvorspreget samfunn.

Utstillingen «Makt og avmakt» tar for seg krig, konflikt og perspektiver fra en verden i krise.