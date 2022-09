«Hendelsen»: Rasende abortfilm

Sjelden har fortvilelsen over å være ufrivillig gravid blitt skildret så nærgående.

I «Hendelsen» møter vi Anne (t.h.) som studerer litteratur i Frankrike tidlig på 60-tallet. Fremtidshåpet raser sammen da hun blir gravid.

Hvorfor vil noen kvinner heller dø enn å bli mor for tidlig? «Hendelsen» er et intenst nærstudie av hvor desperat en ungjente kan bli i sin ensomme kamp for å få gjennomført en illegal abort.

Filmens anonyme tittel, «Hendelsen», understreker at selv ordet abort er farlig for hovedpersonen Anne å si høyt. Det hun har bestemt seg for å gjennomføre, uansett fare for eget liv og helse, er unevnelig. Enhver som prøver å hjelpe henne, risikerer å havne i fengsel. Vi befinner oss i Frankrike tidlig på 60-tallet.