Nasjonalmuseet snur. Henger opp Krohgs Leiv Eiriksson-maleri

– Når det er blitt så mye debatt om dette bildet, vil vi gjøre det tilgjengelig for publikum, sier direktør Karin Hindsbo. Etter massiv kritikk gjør Nasjonalmuseet helomvending.

Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» fra 1893 kommer opp på veggen.

20.02.2023 14:44

Etter voldsom debatt i helgen, bestemte direktør Karin Hindsbo mandag formiddag at verket «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» fra 1893 skal tas opp igjen fra kjelleren. Nå skal det i første omgang vises i en periode på fire uker.

Verket henges opp mandag kveld og er tilgjengelig for publikum fra tirsdag. Det blir hengende i første etasje.

– Christian Krohg var en veldig viktig kunstner, og når vi ser hvor stort engasjement denne saken har avstedkommet, vil vi diskutere den på en konstruktiv måte, sier Hindsbo til Aftenposten.

Karin Hindsbo henger opp det omdiskuterte maleriet.

Nasjonalmuseet vil nå arrangere en rekke foredrag som setter søkelyset på bildets kunstneriske kvaliteter og på Christian Krohgs kunstnerskaps generelt.

– Driver ikke kansellering

Hindsbo understreker at Nasjonalmuseet ikke driver med kansellering av kunstnere, noe kritikere har hevdet.

– Det har aldri handlet om kansellering eller ideologiske motiver. Den slags holder ikke Nasjonalmuseet på med.

Hun understreker at å lage en samlingspresentasjon av en samling på over 400.000 gjenstander handler om valg.

– Vi synes det var 13 andre verk av Krohg som var mer interessante å både vise og diskutere akkurat nå til åpningen av det nye Nasjonalmuseet, sier hun.

Hun nevner sentrale verk som «Albertine i politilegens venteværelse» og «Kampen for tilværelsen».

– Det er altså nøye overveide og kuratoriske begrunnelser som ligger bak at dette verket pr. nå ikke er en del av samlingsutstillingen i Nasjonalmuseet. Disse vurderingene står museet ved, sier Hindsbo.

Fakta Christian Krohgs «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» I 1893 ble den store verdensutstillingen arrangert i Chicago. I forkant bestemte en gruppe skandinaviskættede amerikanere å starte «The Leif Eiriksson Memorial Association».

De utlyste en konkurranse for norske kunstnere, for å lage et bilde av Leiv Eiriksson og hans oppdagelse av Amerika som kunne vises under utstillingen.

I 1892 ble det klart at Christian Krohg vant konkurransen.

Krohgs maleri (fra 1893) er olje på lerret. Det monumentale verket har er på hele 313 x 470 cm.

Nasjonalmuseet viser fast 13 andre malerier av Christian Krohg. De mest kjente er «Kampen for tilværelsen» (1889), «Syk pike» (1881) og «Albertine i politilegens venteværelse» (1885–87). Vis mer

Kolonialistisk?

De siste ukene har det foregått en debatt om hvilken kunst og hvilke kunstnere som skal få plass i Nasjonalmuseet.

Debatten tok en ny vending da avdelingsdirektør ved Nasjonalmuseet, Stina Högkvist, uttalte seg i Aftenposten lørdag.

Nasjonalmuseet ønsker å utfordrer en standard som historisk utgjøres av hvite, mannlige kunstnere, sa hun og trakk Högkvist frem Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika». Det har til nå vært satt bort i museets kjeller.

– Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde, sa Högkvist.

Uttalelsen vakte voldsomme reaksjoner.

Har kokt i sosiale medier

Tidligere kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, var blant dem som tok til sosiale medier.

«Vi snakker om et nasjonalmuseum. Med alt det innebærer. Da skal man vel løfte frem nasjonalikonene. Gjerne diskutere dem. Men å hoppe rett til konklusjonen «kolonialistisk», og å bruke det som argumentet for å ta det ned fra veggen, det er ikke riktig klokt!» skrev hun på egen Facebook-profil.

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, reagerte også kraftig.

«Så dumt at det nesten ikke går an», skrev han i et innlegg på Facebook.

Etter den massive kritikken valgte avdelingsdirektør Stina Högkvist å beklage uttalelsen sin på sin egen Facebook-profil. Hun skrev at hun har uttalt seg på en måte som hun ser fremstår som useriøs og overfladisk:

«Det er ikke slik at dette verket ikke vises i det nye museet fordi det er «kolonialistisk». Poenget er at vi med den nye samlingsutstillingen har ønsket å vise både klassikere og verk som ikke eller i liten grad er blitt vist før.»

Fakta Saken blir tatt opp i Stortinget Høyres kulturpolitiker på Stortinget, Tage Pettersen, har sendt et spørsmål til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Han spør hvordan kulturministeren ser på behovet for en kulturkanon i store nasjonale kunstinstitusjoner.

«De siste dagene har debatten tatt av etter at Nasjonalmuseet uttalte at bildet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika og at det er et kolonialistisk bilde,» skriver Pettersen i sin begrunnelse.

Kulturministeren skal besvare spørsmålet enten i muntlig spørretime i Stortinget på onsdag eller skriftlig i løpet av uken. Vis mer

Hva er det med det bildet?

Flere kunsteksperter avviser at bildet er kolonialistisk.

Knut Ljøgodt, kunsthistoriker og leder for Nordic Institute of Art, mener bildet representerer 1800-tallets kulturelle motstandskamp for norsk selvstendighet.

– Det er en del av den norske identiteten. Nasjonal identitet trenger ikke gå på bekostning av forståelsen for at vi i dag lever i et flerkulturelt samfunn, sier han.

Knut Ljøgodt er kunsthistoriker og jobbet tidligere på Nasjonalgalleriet.

Ljøgodt fremhever at Christian Krohg var en samfunnsdebattant- og kritiker.

– Hans maleri av «Albertine på politilegens venteværelse» var et innlegg i debatten om prostitusjon. Hans roman om samme tema, «Albertine», ble beslaglagt og forbudt av myndighetene. Hadde han kunnet høre oss nå, hadde han blitt forbauset over å bli tatt til inntekt for et kolonialistisk verdensbilde, sier Ljøgodt.

På 1800-tallet ble det viktig for blant andre Norge å definere seg som folk og nasjon, understreker han.

– Da ble motivene hentet fra vår egen historie, vår egen mytologi. Som «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er et godt eksempel på.