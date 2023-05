NRK vil bla opp hundrevis av millioner for Eurovision-finale

LIVERPOOL (Aftenposten): Men kanalen forventer bråk og debatt, både internt og offentlig, om pengebruken.

Alessandra Mele kan vinne Eurovision for Norge på lørdag.

11.05.2023 16:48

Sist gang Norge arrangerte finalen i Eurovision Song Contest, i Telenor Arena i 2010, kostet arrangementet til sammen 200 millioner kroner. Omregnet til dagens pengeverdi er det omtrent en kvart milliard.

Den nøyaktige prisen for årets finale i Liverpool er ikke kjent, men ryktene sier et sted mellom 11 til 18 millioner pund i utgifter for arrangøren BBC, altså opp mot 240 millioner kroner. I tillegg bidrar både byen Liverpool og den engelske regjeringen med godt over hundre millioner kroner.