Hør operastjernen Lise Davidsen med Oslo-Filharmonien live

KONSERTEN ER AVSLUTTET

I forbindelse med koronakrisen tilbyr Oslo-Filharmonien den digitale konsertserien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus. Den du også kan se på ap.no.

I kveld gjør stjernesopranen Lise Davidsen sin andre opptreden med Oslo-Filharmonien på en uke. Vanligvis er hun å se på de store scenene internasjonalt for tiden, men i forbindelse med koronautbruddet er holder hun seg innenfor landets grenser. Noe som gir noen unike muligheter til å oppleve henne for det norske publikummet. Riktignok digitalt, men likevel live fra Oslo Konserthus.

Fakta: Kveldens program: Torsdag 7. mai kl. 20:00 Arnold Schönberg: Notturno for strykere og harpe Alban Berg: Sieben frühe Lieder (arr. de Leeuw) Lise Davidsen, sopran Richard Wagner: Siegfried-idyll Elise Båtnes, spillende leder

Orkesteret måtte kaste om på jubileumsplanene

Midt i 100-årsjubileet har orkesteret måttet kaste om på alt. De siste ukene har musikere over hele verden søkt nye måter å samarbeide og kommunisere med publikum på. Kjente og ukjente verk er blitt spilt inn på kreative måter.

– Det oppsto jo en slags ny sjanger da hele orkesterverdenen lukket ned, og musikerne begynte å formidle fra sine hjem, sier direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet.

Hun lover et variert program. Verdensstjernen Lise Davidsen har flyttet til Oslo og synger Grieg og Heitor Villa-Lobos torsdag 30. april.