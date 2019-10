«Nikolai Astrup skulle vært like berømt som Edvard Munch, men verden synes å ha glemt ham – frem til nå», skrev den britiske avisen The Guardian for tre år siden.

Selv i Norge er kunstmaleren Astrup (1880–1928) relativt lite kjent. Det er derfor kjærkomment at han nå løftes frem i en spillefilm, der vi følger kunstnerens liv fra barndom til død. Vi får innsyn i opp- og nedturer og hva som inspirerte Astrup til å male hans mest kjente bilder, alt fortolket gjennom filmskapernes blikk.