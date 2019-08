Toppscore til Pink: Akrobatisk pop-kabaret i rosa

Svingende på en gigantisk rosa og glitrende lysekrone, over dansere og scene, kjører Pink festen i gang. Selvsagt med hennes kanskje største hit «Get the Party Started» fra 2001. Og det tar omtrent et par sekunder før det koker i Telenor Arena.

Etter 20 år på toppen av mainstream poprock, kan Alicia Moore (som er hennes egentlige navn) rulle ut en ustoppelig hitparade. Men hun kan også farge kvelden rosa med gjentagende akrobatiske krumspring – og skyte seg rundt i arenaen i strikk under «So What» – med danserne sine virvlende under seg.