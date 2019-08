Oslo Jazzfestival er gode på å fylle Operaen. Dette gjør festivalen ved å velge folkekjære artister som til og med har tilknytning til jazz. Jan Garbarek og Joni Mitchell har vært der, nå var det Ketil Bjørnstad på plakaten.

Han jubilerer med 50 år som artist og er aktuell med nyinnspilt dobbeltalbum og 5 cd-boks, begge med tittelen The World I Used To Know. I tillegg har han skrevet en romanserie med samme tema.