I siste bok i Wonderboy-trilogien er hovedpersonen Christian van der Hall (57) toppsjef i eget eventbyrå og leder et gründerprogram på TVNorge. Resultatet er fornøyelig, men ikke så spennende om en aldrende sølvrev.

Det er noe «larger than life» over forfatteren Henrik Langeland (47). Etter to år som trainee i Schibsted ble han bestselgende forfatter i en alder av 31. To år senere fullførte han en doktorgrad om Marcel Proust.