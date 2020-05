Saken oppdateres.

Kompensasjonsordningen for kultur-, frivillighet- og idrettsfeltet blir forlenget til 31. august og utvidet med 1,5 milliarder kroner, blant annet fordi publikumsbegrensninger og avstandsregler fremdeles vil påvirke sektoren.

650 millioner går til ordningen for kulturlivet, mens 850 millioner går til ordningen for idrett og frivillighet. I begge ordningene legges det opp til løpende utbetalinger.

– Jeg er glad for at vi får utvidet kompensasjonsordningene. Siden koronapandemien rammet Norge, har vi til sammen satt av over 3,1 milliarder kroner til de to ordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Tre ordninger

– Kulturen, frivilligheten og idretten er viktige i livene våre – de er limet i samfunnet. Regjeringen jobber målrettet for at sektoren fortsatt skal kunne binde oss sammen og være bærekraftig både nå og i tiden framover, fortsetter han.

Av de til sammen 1,85 nye milliardene skal de resterende 350 millionene finansiere tre nye ordninger som skal bedre situasjonen til kulturlivet og for norske kunstnere.

De er fordelt med 100 millioner kroner til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere skal fortsette sitt kunstneriske virke.

Til sammen 50 millioner kroner skal gå til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich. 200 millioner kroner skal gå til tilskudd til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner.

En tredjedel av inntektene forsvant

Kompensasjonsordningen for arrangører i kultur, idrett og frivillighet gjaldt opprinnelig for mars og april. Den er allerede justert og forlenget én gang til å gjelde til 15. juni. Til sammen har det vært satt av 600 millioner til kulturlivet i ordningen, som kommer i tillegg til regjeringens generelle ordninger.

Virke har anslått at det er behov for 3,7 milliarder kroner i ordningen for kulturlivet for perioden mellom mai og august.

En rapport fra analyseselskapet Menon og BI fra midten av mai viste at over en tredjedel av inntektene i kulturlivet forsvant i mars og april. Kulturlivet tapte 1,5 milliarder kroner i perioden.