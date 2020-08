Festivalsjef: – Strømmekonsertene er kommet for å bli

Nordmenn bruker mindre tid på digitale kulturopplevelser nå enn i vår. Men nesten én av tre vil betale for det.

Nå nettopp

En fersk undersøkelse fra Opinion viser at nordmenns deltagelse på digitale kulturopplevelser har gått markant ned fra 32 prosent i mai til 20 prosent i juli. Samtidig viser undersøkelsen at 30 prosent av oss er villig til å betale for å delta på slike arrangement på nett fremover.

Aktører som Vierlive holder fortsatt på, og onsdag lanseres heldigitale Jazz fra Sentralen. Festivalsjef Christer Falck har troen på strømmekonserter som et supplerende tilbud til fysiske konserter også etter at samfunnet og kulturlivet en gang kommer tilbake til det vanlige.