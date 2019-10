«Words of Love»: Tamt om den store kjærlighetshistorien

Historien om den canadiske musikeren Leonard Cohen og hans norske «muse» Marianne Ihlen er velkjent og godt fortalt, i alle fall her i Norge. Blant annet i Kari Hesthamars radiodokumentar og bok So long Marianne, og igjen da den siste, rørende brevvekslingen mellom de to ble kjent ved begges dødsfall i 2016.

Det er kanskje derfor regissør Nick Broomfields nye dokumentar om denne kjærlighetshistorien oppleves såpass tam. Alternativt skyldes det at filmen mer blir en nokså overfladisk biografi om Leonard Cohen, enn den virkelige fortellingen om de to.