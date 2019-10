The Beatles' Abbey Road er tilbake aller øverst på de britiske albumlistene med jubileumsutgaven av det legendariske albumet deres. Bandet bryter dermed sin egen rekord for lengste tidsrom mellom to førsteplasser på albumlistene for samme utgivelse - 49 år og 252 dager etter at albumet opprinnelig var på førsteplassen forrige gang.

Den gangen toppet albumet listen i 17 uker.