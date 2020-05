I forbindelse med koronakrisen tilbyr Oslo-Filharmonien den digitale konsertserien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus. Den du også kan se på ap.no.

I kveld gjør Oslo-Filharmonien, ledet av dirigent Arvid Engegård, et program dominert av 1700-tallets aller største navn. Det blir musikk av Bach, Mozart og Grieg. På programmet står blant annet Mozarts mest kjente verk, Eine kleine Nachtmusik, fra 1787, og tidsmessig passende avsluttes det hele med Våren av Edward Grieg.

Fakta: KVELDENS PROGRAM 14. MAI: Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik K 525 Johann Sebastian Bach: Klaverkonsert nr. 5 i f-moll BWV 1056 Tor Espen Aspaas, piano Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio og fuge i c-moll K 546 Edvard Grieg: Våren Op.34 nr.2 Arvid Engegård, dirigent

cf-wesenberg / Oslo-Filharmonien

Gikk du glipp av konserten med Lise Davidsen 7. mai. Da kan du høre den her:

Orkesteret måtte kaste om på jubileumsplanene

Midt i 100-årsjubileet har orkesteret måttet kaste om på alt. De siste ukene har musikere over hele verden søkt nye måter å samarbeide og kommunisere med publikum på. Kjente og ukjente verk er blitt spilt inn på kreative måter.

– Det oppsto jo en slags ny sjanger da hele orkesterverdenen lukket ned, og musikerne begynte å formidle fra sine hjem, sier direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet.

Hun lover et variert program. Verdensstjernen Lise Davidsen har flyttet til Oslo og synger Grieg og Heitor Villa-Lobos torsdag 30. april.