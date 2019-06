Åtte år etter de dramatiske timene 22. juli, hvor 77 personer ble drept, begynner det nasjonale minnestedet på Utøya-kaia i Hole kommune å ta form. Arkitektene i Manthey Kula AS har i samarbeid med den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets tatt utgangspunkt i solens gang.

– Tidslinjen står veldig sentralt i hendelsene under de to angrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Arkitektene har derfor valgt å bruke solen som en formidler av tid, og sette dette inn i en sammenheng med det som skjedde, sier Mari Magnus, prosjektleder for det nasjonale minnestedet i Statsbygg.