Espen Stuelands nye bok har sjangerbetegnelsen sakpoesi. Den er det verdt å merke seg, for hvis man er ute etter lyrikk i tradisjonell forstand, vil man bli frustrert over resonnement i verselinjer som ofte er uten særlig klangvirkninger eller rytme.

Man bør også lese etterordet først for å forstå hva dette prosjektet er. I korthet kan det kalles et stykke forskningsformidling. Stueland tar for seg teologen og samfunnsforskeren Eilert Sundt (1817–1875) og hans undersøkelser av bonde- og arbeiderklassens levesett i Norge midt på 1800-tallet.