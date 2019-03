Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu utgjør Highasakite i sin nåværende inkarnasjon. Bandet har stått på norske og utenlandske scener i mange år, og deres trommefylte og storslagne popmusikk har anmasset en stor følgerskare.

Også denne lørdagen var det en stor følgerskare som hadde møtt opp. De ventende kunne stirre på et realistisk bankende hjerte bak et lett slør på scenen, et pulserende hjerte som slo raskere og raskere frem til bandet tok til scenen. Ut kom de, i nøkterne hvite og beige klær.