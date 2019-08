Det tyske metalbandet Rammstein fyller et utsolgt Ullevaal stadion søndag kveld, og landslagsarenaen omgjøres til et tysk bykvartal med en design musikkverden ikke har sett maken til. For å få maksimalt ut av spetakkelet kan det være greit med noen forberedelser.

Jeg så Rammstein sette fyr på fotballklubben Schalkes hjemmebane Veltins Arena i Gelsenkirchen i mai. Her er noen tips på veien til bandets overveldende verden av flammer, dommedagsrøyk, barnevogner og technoshow.