– Litt for tung energi der nå. Husk at du er en mester i å dekke over, Assad!

Regissør Marit Moum Aunes trønderdialekt styrer fire skuespillere rundt på Nationaltheatrets hovedscene. Det er ikke lenge igjen til den norske premieren på Krenket. Stykket, skrevet av Ayad Akhtar, ble først oppført i USA i 2012.