Snøhetta vant kampen om landemerke i Kina

Xingtai Grand Theatre ligger i Xingtai, en av de raskest voksende byene i kystprovinsen Hebei.

Teateret skal fungere som et nytt kulturelt monument i provinsen. Bygget i Xingtai ser mot fremtiden, samtidig som byen bevarer kontakten med sin rike historie. Teatret er et viktig kulturelt initiativ for å bære videre denne byens arv og kultur, heter det i pressemeldingen.

I prosessen har Snøhetta har tatt flere grep som kan gi assosiasjoner til operaen i Oslo.

– Vi har lært utrolig mye om det å skape gode rom i større kulturelle institusjoner gjennom arbeidet med operaen i Oslo, for eksempel det å skape den beste akustikken i ulike typer saler. Vi ønsker å skape arkitektur som gir publikum en opplevelse av fellesskap og som engasjerer, akkurat slik som operaen gjør. Operaen er et bygg som er tilgjengelig og som folk føler eierskap til. Det er en modell vi ønsker å fremme også andre steder i verden, sier arkitekt og Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.

Snøhetta

Større prosjekt enn utlyst

Prosjektet omfatter også elementer utover teateret. Det skal i tillegg bygges et teknologimuseum, en stor sirkelformet uteplass og en økopark.

Det var et bevisst valg fra Snøhettas side å gå utover størrelsen utlyst i konkurransen. Det gjorde de for å skape det de kaller «the Grand Circle Promenade».

– Hvorfor tok dere det valget?

– Den funksjonelle delen av bygget er ikke større enn det ble bedt om, men vi har gjort grep for å gi mer plass for landskapet slik at prosjektet åpnes opp og inviterer publikum inn til bygget. I tillegg var det muligheter for å legge til tilleggsfunksjoner i prosjektet, og dette ble gjort da det gavnet prosjektet som helhet, sier Trædal Thorsen.

Snøhetta

Aviskontorer og undervannsrestauranter

Teateret er det seneste av flere internasjonale storprosjekter Snøhetta har arbeider med. I Norge kanskje mest kjent for å ha designet Operahuset i Oslo.

Internasjonalt har de designer blant annet det nye hovedkontoret til avisen Le Monde i Paris, og det nye undervisningssenteret og hotell til Cornell University i Ithaca i New York.

Også i hjemlandet har Snøhetta nylig satt sitt preg. Tidligere i år åpnet Snøhetta-designede Under, verdens største undervannsrestaurant. Der serveres nordisk mat til utsikten av det ruskete farvannet ved Norges sørligste punkt, Lindesnes.

Snøhetta

Skal bli karbonnegative

I november i år ble det kjent at Snøhetta har som mål å kun skape karbonnegative bygg i løpet av de neste 20 årene.

Det betyr at byggene arkitektkontoret tenger, skal generere mer energi enn de bruker i løpet av livstiden sin, skriver nettsiden Dezeen.

Sjef Kjetil Trædal Thorsen har uttalt at Snøhetta gjør tiltakene fordi det haster å respondere på klimaendringene.

─ I løpet av de neste ti årene vil Snøhetta fokusere på å gjøre alle prosjekter i porteføljen karbonnøytrale, uttaler Thorsen til Dezeen.