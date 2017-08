Maria Parr

Keeperen og havet

Samlaget

Aldersgruppe: Fra 8 år

Dette er ei slik bok som jeg får lyst til å lese høyt, kapittel for kapittel, for alle rundt meg. Her er spenning i hendelsene, drama personene imellom, og humor i nesten hver replikk.

Etter to bøker – Vaffelhjarte i 2005 og Tonje Glimmerdal i 2009 – ble Maria Parr (36) fra Sunnmøre utropt til det store nye talentet i norsk barnelitteratur. Så ble det stille, og det er lett å tenke seg at ideer ble prøvd og forkastet mens prestasjonsangsten spøkte.

Derfor er det særdeles gledelig å fortelle at Parr er tilbake og overgår seg selv. Hun byr på mer av det vi har lært å like, og samtidig utvider hun barnas verden og handlingsrom.

Tonje Glimmerdal vant Brage-pris i 2011, mens Vaffelhjarte er en av Aftenpostens sommerbokfavoritter.

Overgår seg selv

Vi er tilbake i den vesle bygda Knert-Matilde, en fergereise fra en by som kanskje er Ålesund.

Lars/Trille og Lena var 9 år i Vaffelhjarte. Her følger vi dem gjennom syvende klasse, og Trille er fremdeles jeg-fortelleren. Verden er større og begivenhetene er mer alvorlige.

I én handlingstråd får vi utdypet farfars ungdom og forelskelse i farmor; i en annen handler det om at den nye fotballtreneren gir Lena så lite spilletid at hun heller begynner på et lag i byen.

Trekantdrama

Den nye jenta i klassen, Birgitte fra Nederland, skaper også uro. Trille vil gjerne være sammen med henne, men skjemmes samtidig over at han forsømmer farfar og Lena.

Og han er svært forundret over at snille Birgitte kan se noe godt i klassens bølle Kai-Tommy.

Innimellom er det også tid til armbrudd, fisketurer, hemmeligheter, luftgeværulykke, kulturskolekonsert og et Lindgren-sitat: lillesøster blir heist opp i flaggstangen.

– Barne- og ungdomslitteraturen er i en utsatt posisjon: Likevel er Alexander Arctander optimist.

Havet, fødselen og kjærligheten

Hvis det i det hele tatt er noe å sette fingeren på ved boken, så må det være hangen til melodrama.

Hovedpersonene er i livsfare på havet to eller tre ganger. Og Trilles lillesøster blir født under en veldig vinterstorm.

Samtidig er nok dette også bokas største styrke. Dramatikken er integrert og realistisk, og leseren kjenner at dette er livsens alvor.

Lena fremstår enda mer som en tvetydig person. På sitt verste er hun selvopptatt, bråsint og furten. På sitt beste har hun er hjerte av gull, XL. Det er lett å forstå at den sindige Trille kan bli frustrert og forvirret.

Best på det meste

Keeperen og havet innfrir på flere av litteraturkritikkens kriterier: Språket er rikt og variert. Komposisjonen, persongalleriet og spenningskurvene fungerer godt.

Parr tør å ta det helt ut i alle svingene. Mer alvor, mer dramatikk og ikke minst – flest fantastiske nye ord og uttrykk: «Søren kverke meg» og «Herre fryd og fjerten» er to eksempler.

Og best liker jeg hvordan Parr får hovedpersonene og leseren til å tenke, lære og vokse på alt de går gjennom. Her er ærlige barn som baler med store spørsmål, og som kommer ut av det med større selvinnsikt og med større respekt for menneskene rundt seg.

Det er klokt, vakkert og gripende – og det er svært sannsynlig at Maria Parr feirer nyttår med flere nye litteraturpriser på peishyllen.