Etter en neglebitende valgnatt, og et uvanlig jevnt løp mellom de to blokkene, er det én ubestridt vinner av valgkampen: meningsmålingene.

Den siste målingen før stortingsvalget, publisert i Aftenposten torsdagen før valget, viste seg å få nesten full pott:

Borgerlig flertall, men AP får størst oppslutning.

Venstre og KrF over sperregrensen.

Kraftig oppgang for Sp og SV.

MDG og Rødt under sperregrensen, men begge får ett mandat.

Slik så meningsmålingen ut – fire dager før valget:

Trakk et lettelsens sukk da prognosene traff blink

Det står i kontrast til Brexit og Trumps seier i presidentvalgkampen.

Da slo alle meningsmålingene feil, og mediene varslet full oppvask. Betyr resultatet av stortingsvalget at vi igjen kan stole på meningsmålinger her til lands?

– Vi har jo selvfølgelig situasjonene i USA og Storbritannia friskt i minne. Jeg trakk et lettelsens sukk da jeg så prognosen klokken ni i går, sier Thore Gaard Olaussen.

Han er daglig leder i Respons Analyse, som gjennomførte den treffsikre målingen for Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen.

Olaussen presiserer at målingen, som ble laget en uke før valget, ikke traff hundre prosent på alle partienes nøyaktige oppslutning. Men etter at flere bommerter har svekket tilliten til meningsmålingene – hos både journalister og politikere – sier Respons-sjefen seg rimelig godt fornøyd med nesten å treffe innertieren.

Det er tross alt ikke lenge siden resultatene var mye verre.

Brexit og det amerikanske presidentvalget rystet meningsmålerne: Hvordan kunne de ta så feil?

– Bransjen kan gå med hevet hode de neste dagene

– Det har vært en litt trykket stemning de siste årene, spesielt etter kommunevalget i 2015. Vi hadde særlig Arbeiderpartiet for lavt den gang, og det var nok en bom fra vår side. Da var det ikke spesielt god stemning.

Metodene har ikke forandret seg voldsomt siden 2015, forteller Olaussen, men han understreker at de har jobbet med å gjennomføre grundigere intervjuer, med mer presise utvalg av velgere.

Det har åpenbart gitt resultater.

– Vi har høstet lærdom og unngått de stygge tingene som har skjedd i Storbritannia og USA. Totalt sett kan bransjen gå med hevet hode de neste dagene, mener Olaussen.

Fakta: Om målingen Utført av Respons analyse for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende.

1000 personer er telefonintervjuet i perioden 4. til 6. september.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 70 prosent.

Aftenposten har de siste ukene før valget publisert meningsmåling hver uke. Dette er siste Respons-måling før valget mandag 11. september.

– Norske meningsmålinger treffer generelt godt

Det var ikke bare meningsmålingen til Respons Analyse som traff godt. Gjennomsnittet av alle publiserte meningsmålinger som ble gjennomført i september, treffer svært godt sammenlignet med valgresultatet.

Den eneste betydelige feilen i gjennomsnittsmålingene, er at MDG var antatt å havne over sperregrensen.

Ellers er det bare desimaler som skiller målingene fra det faktiske resultatet – med et enslig unntak i Rødt, som endte ett prosentpoeng under det målingene forutså.

Tallene over er hentet fra nettsiden Poll of polls, som beregner valgresultat på grunnlag av målinger fra flere meningsmålingsinstitutter.

Jusprofessor Johan Giertsen ved Universitet i Bergen er initiativtager til nettstedet og selverklært valgnerd.

– Norske meningsmålinger treffer generelt godt, og dette valget er ikke et unntak, sier Giertsen.

Ifølge Giertsen er det målingene som vektet mot 2013-valget og brukte gammeldagse telefonintervjuer, fremfor automatiske oppringninger, som har truffet best. Det gjelder det fleste byråene.

Han avviser kontant at målingenes suksess i år skyldes slump eller flaks.

– Du spør gjerne 1000 mennesker i en lokalmåling, og det er over fem millioner innbyggere i Norge. Da må man godta at det er feilmarginer. Men hovedtendensen er at meningsmålingene traff godt, sier Giertsen.