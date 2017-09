– Vi skal sørge for rause stipendordninger til kunstnere

Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Det kommer an på hvor godt valg vi gjør. Gjør vi det bra, kan vi gjøre veldig mye, sier Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre.

– Den nåværende kulturministeren har, etter mitt syn, fått mye berettiget kritikk for ikke å gjøre nok for kulturfeltet. Venstre har derimot stått for mange initiativ, som nullmoms på digitale medier og stipendordninger til kunstnere. Kultur er viktig for oss.

– Hvordan skal dere sørge for at kunstnere overlever en tid med modernisering, digitalisering og omstilling?

– Det skal vi sørge for ved å ha rause stipendordninger til kunstnere. Vi fikk nettopp gjennomslag for en kunstnerassistent-ordning. Det er en ordning der kunstnere får tilskudd til å gå i lære hos en etablert kunstner og jobbe som assistent. Kulturløftet skrytes opp i skyene av de rødgrønne, men kunstnere på det frie feltet faller av lasset.

Fakta: Dette er det viktigste i Venstres kulturpolitikk: Styrke offentlig kulturinstitusjoner

Flytte kulturmakt til regionene

Ha en plattformnøytral mediestøtte og etablere uavhengige regionale gravefond

Gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene og styrke Frifond-ordningen

Etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill

Vil desentralisere kulturen

– I den grad digitalisering tematiseres i partiprogrammet, er det primært knyttet til åndsverkloven og mediepolitikk. Det synes paradoksalt i lys av at den digitale revolusjonen påvirker hele kultursektoren?

– Jo, men jeg mener at vi har mye digitalisering i programmet ellers. Vi vil lovfeste nettnøytralitet. I tillegg vil vi fjerne moms på e-bøker slik at de blir behandlet likt med papirbøker. Teknologi og digitalisering gir vanvittige muligheter for formidling, som betyr at vi absolutt bør satse på innovasjon. For eksempel ved å stimulere utviklingen av dataspill til formidling og underholdning.

– Dere argumenterer for en desentralisering av kulturen i partiprogrammet. Hvordan skal vi bevare den kulturelle kompetansen som ligger i byene?

– Med regionreformen får vi større og sterkere regioner. Det gir et potensial til å flytte makten og myndighetene nærmere kunstnerne selv. En utredning om hva som skal flyttes ut, er i gang. Jeg er ikke selv del av denne utredningen, så jeg kan ikke si noe mer konkret om den.

Mer nynorsk

– Dere vil styrke nynorskundervisningen. Er det riktig i en tid hvor nye landsmenn og -kvinner skal lære seg norsk og integreres i Norge?

– Ja, og det er en grunnleggende misforståelse at den beste måten å lære språk på er å lære færre språk. Lærer man seg ett språk, blir man gjerne god i andre språk også. Det finnes en del motstand blant elever og lærere, men vi tror at vi kan styrke sidemålsundervisningen ved å starte med den tidligere i skolen, for eksempel i 5. klasse.

– Dere vil etablere et prøveprosjekt med lisensordning for utenlandske nettspill. Hvorfor?

– Vi må finne andre modeller for å få kontroll på spill der overskudd kan komme gode formål til nytte, men der vi ikke overlater halve markedet til uregulerte og utenlandske aktører. Vi mener det er uheldig at norsk frivillighet er avhengig av at det blir gamblet mest mulig i Norge. Vi bør vurdere å sluse disse inntektene gjennom budsjettet, slik at spilleinntektene ikke blir koblet så direkte til barn og unges fritidsaktiviteter.

Venstre har ingen i kulturkomiteen og ingen kulturpolitisk talsperson. Rotevatn har tatt mange kultursaker for partiet.

